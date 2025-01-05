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Spor

Kevin De Bruyne geleceği hakkında konuştu

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne geleceği hakkında çıkan haber için konuştu.

Haber Merkezi5 Ocak 2025 Pazar 14:00 - Güncelleme:
Kevin De Bruyne geleceği hakkında konuştu
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Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kevin De Bruyne, geleceğiyle ilgili konuştu.

Belçikalı yıldız, "Geleceğimle ilgili çıkan haberleri önemsemiyorum. Sadece kendi seviyeme geri dönmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı nedeniyle bu sezon zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Kevin De Bruyne, "Artık her hafta daha iyiye gittiğimi hissediyorum. 90 dakika forma giyebilecek durumdayım. Sakatlık nedeniyle son birkaç ay zor geçmişti." diye konuştu.

Manchester City'de bu sezon 18 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

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