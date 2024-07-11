Premier Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Manchester City, kadrosunda yapılanmaya gidiyor. Yıldız futbolcu Kevin De Bruyne ile yollarını ayırmak isteyen İngiliz ekibi, alternatif isimler üzerine transfer çalışmalarına başladı.

KEVIN DE BRUYNE YOLCU

Ada basınında çıkan haberlere göre; Kevin De Bruyne, Suudi Arabistan takımı Al-Ittihad'la anlaşma sağladı. Öte yandan Arabistan ekibi ile Manchester City arasındaki görüşmelerde mutlu sona yaklaşıldı. Belçikalı yıldızın gelecek sezonda Suudi Arabistan'da forma giyeceği öne sürüldü. Deneyimli futbolcunun, yılda yaklaşık 100 milyon euro kazanması bekleniyor.

CITY HAREKETE GEÇTİ!

Premier Lig devi, transfer için düğmeye bastı ve Belçikalı yıldızın yerini doldurmak için harekete geçti. City'de gözler, Hollanda formasıyla EURO 2024'ün öne çıkan isimlerinden birisi olan Xavi Simons'a çevrildi. İngiliz ekibinin önceliğinin Hollandalı yıldızı transfer etmek olduğu fakat listeninin devamında Florian Wirtz ve Joao Neves'in de bulunduğu iddia edildi.

Star Gazetesi