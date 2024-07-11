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  • Kevin De Bruyne ''Geliyorum'' dedi! Yüzyılın transferi: Dünya bunu konuşuyor
Spor

Kevin De Bruyne ''Geliyorum'' dedi! Yüzyılın transferi: Dünya bunu konuşuyor

Manchester City, Kevin De Bruyne'ın ayrılığına onay verdi ve alternatif isimler üzerine harekete geçti. Kevin De Bruyne'ın yeni adresi duyuruldu. İşte detaylar...

11 Temmuz 2024 Perşembe 20:12 - Güncelleme:
Kevin De Bruyne ''Geliyorum'' dedi! Yüzyılın transferi: Dünya bunu konuşuyor
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Premier Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Manchester City, kadrosunda yapılanmaya gidiyor. Yıldız futbolcu Kevin De Bruyne ile yollarını ayırmak isteyen İngiliz ekibi, alternatif isimler üzerine transfer çalışmalarına başladı.

KEVIN DE BRUYNE YOLCU

Ada basınında çıkan haberlere göre; Kevin De Bruyne, Suudi Arabistan takımı Al-Ittihad'la anlaşma sağladı. Öte yandan Arabistan ekibi ile Manchester City arasındaki görüşmelerde mutlu sona yaklaşıldı. Belçikalı yıldızın gelecek sezonda Suudi Arabistan'da forma giyeceği öne sürüldü. Deneyimli futbolcunun, yılda yaklaşık 100 milyon euro kazanması bekleniyor.

CITY HAREKETE GEÇTİ!

Premier Lig devi, transfer için düğmeye bastı ve Belçikalı yıldızın yerini doldurmak için harekete geçti. City'de gözler, Hollanda formasıyla EURO 2024'ün öne çıkan isimlerinden birisi olan Xavi Simons'a çevrildi. İngiliz ekibinin önceliğinin Hollandalı yıldızı transfer etmek olduğu fakat listeninin devamında Florian Wirtz ve Joao Neves'in de bulunduğu iddia edildi.

Star Gazetesi

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