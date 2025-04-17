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Spor

Kevin De Bruyne için sürpriz gelişme: Harekete geçtiler

Sezon sonunda Manchester City'den ayrılma kararı alan Kevin De Bruyne için sürpriz bir gelişme yaşandı. Buna göre MLS Ligi ekiplerinden Chicago Fire, Belçikalı orta sahayı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haber Merkezi17 Nisan 2025 Perşembe 08:35 - Güncelleme:
Kevin De Bruyne için sürpriz gelişme: Harekete geçtiler
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Futbol dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kevin De Bruyne'nin, MLS ekiplerinden Chicago Fire'dan resmi teklif aldığı bildirildi.

Dış basında çıkan habere göre; Manchester City'de geçirdiği başarılı 10 yılın ardından ayrılık kararı alan Belçikalı yıldız, bu kararı kulübe bildirdi ve kulüpten onay aldı.

Chicago Fire, yeni sezonda kadrosunu yıldızlarla güçlendirmeyi hedefliyor ve De Bruyne gibi dünya çapında bir oyuncuyu transfer ederek büyük bir adım atmak istiyor. Henüz anlaşma sağlanmamış olsa da, teklif sürecinin başlaması futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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