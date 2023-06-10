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Spor

Kevin De Bruyne: Inter maçın bir noktasında açık verecektir

Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne, Inter ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali öncesi açıklamalarda bulundu.

10 Haziran 2023 Cumartesi 09:11 - Güncelleme:
Kevin De Bruyne: Inter maçın bir noktasında açık verecektir
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Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne, Inter maçı öncesi konuştu.

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, iki yıl önce finalde Chelsea'ye kaybettiklerini belirterek, "Chelsea karşısında yeterince iyi değildik ve bunu kabul etmemiz gerekiyor. Önümüze yeni bir şans çıktı turnuvayı kazanmak için. Bu noktaya yeniden gelmek bizim ve taraftarlarımız için çok önemli." dedi.

31 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de kazandıkları kupaların kendilerine güven verdiğini, hem savunmada hem hücumda iyi olmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Haaland ile aranızdaki kimyadan bahsedebilir misin" sorusuna, "Hayır. Eşimle çok mutluyum." diyerek esprili bir yanıt veren Belçikalı futbolcu, "Haaland, sizin ne istediğinizi anlıyor. İnanılmaz bir hızla goller atmaya başlıyorsunuz. Takıma büyük bir kolaylık sağlıyor bu. Inter'e karşı eminim nasıl oynaması gerektiğini kendisi daha iyi biliyordur." dedi.

Inter'in zaman zaman 5'li savunmaya dönebildiğinin hatırlatılması üzerine De Bruyne, "Maçın bir noktasında açık vereceklerdir. Bundan yararlanmamız gerekiyor." dedi.

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