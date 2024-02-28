Kevin de Bruyne kararını verdi!

Manchester City'nin yıldız ismi Kevin de Bruyne'nin birçok dünya yıldızı gibi Suudi Arabistan'a transfer olacağı öne sürülmüştü. Ancak Belçikalı yıldızın, Manchester City'den ayrılmaya niyeti yok.

KEVIN DE BRUYNE, ARABİSTAN'LA İLGİLENMİYOR

The Athletic'in haberine göre; Kevin de Bruyne, Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere ilgilenmiyor. Manchester City ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu, MLS'ten teklifleri de reddetmişti.

CITY HAREKETE GEÇECEK

Kevin de Bruyne'nin Suudi Arabistan ve ABD'den gelen teklifleri reddetmesi sonrası Manchester City'de harekete geçti. Sözleşmesinin son senesine girmeye yaklaşan Belçikalı yıldıza, yeni bir mukavele sunularak futbolu İngiliz devinde bırakması istenecek.