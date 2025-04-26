Kevin De Bruyne, MLS yolunda

Manchester City'den sezon sonunda ayrılacak Kevin De Bruyne için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

Belçikalı yıldız için; Aston Villa, Como, Chelsea, Inter Miami iddiaları gündeme gelmişti. Fabrizio Romano'nun haberine göre, bu takımlardan hiçbirisi Kevin De Bruyne'ye resmi olarak teklifte bulunmadı. 33 yaşındaki futbolcu için şu anda masadaki tek teklifi MLS ekibi Chicago Fire tarafından yapıldığı belirtildi.

Manchester City'de bu sezon 35 maçta süre bulan Kevin De Bruyne, 5 gol attı ve 8 asist yaptı.