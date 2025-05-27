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Spor

Kevin de Bruyne, Napoli için yola çıktı

10 yıllık Manchester City macerasını sonlandıran Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne, İtalyan devi Napoli'ye imza atmak için yola çıktı.

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2025 Salı 15:15 - Güncelleme:
Kevin de Bruyne, Napoli için yola çıktı
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Manchester City macerasını noktalayan Kevin de Bruyne Napoli yolunda...

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Belçikalı yıldızın temsilcileri, Napoli'ye transferini tamamlamak üzere İtalya'ya doğru yola çıktı.

YILLIK 6 MİLYON EURO KAZANACAK

10 yıllık Manchester City macerasını noktalayan Kevin de Bruyne, Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıldız oyuncu yıllık net 6 milyon euro kazanacak.

10 YILDA 18 KUPA KAZANDI

Manchester City'de 10 sezon forma giyen Kevin de Bruyne, 421 maça çıkarken 108 gol atarken, 177 asist yapmış. Yıldız oyuncu bu süreçte biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere 18 kupa kazandı.

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