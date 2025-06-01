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Spor

Kevin De Bruyne, Napoli'ye imza atmak üzere

Manchester City'de geçirdiği 10 yılın ardından veda eden yıldız orta saha Kevin De Bruyne, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye imza atmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi1 Haziran 2025 Pazar 00:05 - Güncelleme:
Kevin De Bruyne, Napoli'ye imza atmak üzere
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Manchester City'de geçirdiği 10 yılın ardından veda eden yıldız orta saha Kevin De Bruyne, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye imza atmaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, taraflar tüm konularda anlaşmaya vardı ve artık sadece resmi imzalar bekleniyor.

32 yaşındaki Belçikalı yıldızın, Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. De Bruyne'nin İtalyan kulübünden yıllık yaklaşık 6 milyon euro kazanacağı ifade ediliyor.

Resmi belgelerin pazar günü tamamlanmasının ardından, De Bruyne'nin pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor. İşlemlerin sorunsuz ilerlemesi halinde transfer kısa süre içinde duyurulacak.

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Premier Lig'in öncü takımlarından Manchester City'de forma giyen Kevin de Bruyne, bu sene çıktığı 40 maçta 6 gol ve 8 asist olmak üzere toplam 14 gole katkı verdi.

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