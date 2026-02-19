İSTANBUL 13°C / 6°C
  Kevin De Bruyne sahalara geri dönmeye hazırlanıyor
Kevin De Bruyne sahalara geri dönmeye hazırlanıyor

Napoli'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, yaşadığı uzun sakatlık döneminin ardından sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Napoli, Stadio Diego Armando Maradona'ya tanıdık bir yüzü geri getirmeye hazırlanıyor. Zorlu bir dönemden sonra Kevin De Bruyne nihayet İtalya'ya dönüşüne yaklaşıyor.

Belçikalı oyun kurucunun, takım arkadaşlarının Atalanta ile karşılaşmak için Bergamo'ya seyahat ettiği Pazar günü Napoli'ye gelmesi bekleniyor.

Pazartesi gününden itibaren, tecrübeli orta saha oyuncusu Castel Volturno antrenman merkezine rapor verecek ve Antonio Conte'nin gözetiminde önemli bir yeniden entegrasyon sürecine başlayacak.

Eski Manchester City oyuncusu için geri dönüş yolculuğu hiç de kolay olmadı. De Bruyne'nin sezonu 25 Ekim'de yıkıcı bir engelle karşılaşalı 116 gün oldu. Inter ile oynanan yüksek riskli maçta, orta saha oyuncusu ilk dakikada penaltı atarken sağ uyluğundaki biseps femoris kasında ciddi bir sakatlık geçirdi. Belçikalı oyuncunun gözyaşları, Partenopei için acı bir darbe oldu. Uzmanların tavsiyesi üzerine, 29 Ekim'de Antwerp'te ameliyat olan oyuncu, son birkaç ayı Belçika'daki özel bir klinikte geçirdi.

Corriere dello Sport' a göre , bu hafta sonu İtalya'ya dönecek olan De Bruyne , Pazartesi günü antrenmana dönen takım arkadaşlarını görecek. Ancak, maç kadrosuna geri dönmesi bir yana, ne zaman takımın geri kalanıyla birlikte antrenmanlara katılabileceği henüz belli değil.

Kaderin bir cilvesi olarak, De Bruyne'nin rehabilitasyonu, milli takım arkadaşı Romelu Lukaku'nun rehabilitasyonuyla aynı zamana denk geldi. Lukaku, Conte'nin maç kadrosuna başarıyla geri dönerken, De Bruyne'nin yolu cerrahi müdahale gerektirdi. İyileşme süreçlerine farklı yaklaşımlar sergileseler de, her iki oyuncu da tek bir hedefe odaklanmış durumda: Napoli'nin Serie A'daki mücadelesine liderlik etmek ve 2026 Kuzey Amerika Dünya Kupası'nda yerlerini garantilemek için en iyi formlarına kavuşmak. Haziran ayında 35 yaşına girecek olan De Bruyne için bu yaz, dünya çapında zafer kazanmak için son şans olacak.

