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Spor

Kevin De Bruyne sakatlanarak oyundan çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

IHA10 Haziran 2023 Cumartesi 23:27 - Güncelleme:
Kevin De Bruyne sakatlanarak oyundan çıktı
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Manchester City'nin başarılı orta sahası Kevin De Bruyne, Şampiyonlar Ligi Finali'nde sakatlanarak maça devam edemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Inter ile Manchester City, kozlarını İstanbul'da paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne, girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Bir süre oyuna devam eden 31 yaşındaki oyuncu, daha sonra kenara işaret yaparak oyundan çıkmak istedi. De Bruyne, 36. dakikada yerini Phil Foden'a bıraktı.

Belçikalı oyuncu 2021 yılında Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'ye karşı oynanan maçta da sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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