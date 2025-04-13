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Spor

Kevin De Bruyne: Teklifleri dinlemeye hazırım

Sezon sonu İngiliz ekibi Manchester City'den ayrılacağını duyuran Kevin De Bruyne, geleceği hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ13 Nisan 2025 Pazar 15:56 - Güncelleme:
Kevin De Bruyne: Teklifleri dinlemeye hazırım
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Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Kevin De Bruyne, geleceği için açıklamalar yaptı.

Gelecek sezon nerede forma giyeceği ile ilgili gelen soruyla ilgili olarak Belçikalı yıldız, "Hangi proje olursa olsun, dinlemeye hazırım. Futbolu seviyorum. Futbol oynamayı seviyorum ve eğer güzel bir proje gelirse ve ailem de buna sıcak bakarsa o zaman bir karar verebiliriz." dedi.

İngiltere'de kalıp kalmamak konusunda kararsız olan De Bruyne, "Bilmiyorum. Olmayabilir de. Bu çok zor çünkü ayrılma kararının üzerinden çok zaman geçmedi, dolayısıyla hiçbir şeye bir haftada karar verilemez. Futbol dünyasında her şeyin bir haftada olacağını sanmıyorum. Çok yavaş ilerliyor. Açıklamadan bu yana ailemi bile görmedim." sözlerini sarf etti.

TÜRKİYE, SUUDİ ARABİSTAN, AMERİKA

De Bruyne için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hamle yapabileceği konuşulurken Avrupa basınında Messi'nin de forma giydiği MLS ekibi Inter Miami ve Suudi Arabistan ekiplerinin yıldız futbolcu için astronomik teklifler iletmeye hazır olduğu belirtildi.

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