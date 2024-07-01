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Spor

Kevin de Bruyne: Uçuk bir teklif gelirse düşünürüm

İngiliz ekibi Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 16:54 - Güncelleme:
Kevin de Bruyne: Uçuk bir teklif gelirse düşünürüm
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Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, geleceğiyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Kevin de Bruyne yaptığı açıklamada, "Manchester City'de kalıyorum. Suudi Arabistan'a transfer olacağımla ilgili pek çok haber çıktı ama kimseyle konuşmadım." dedi.

Ayrılıkla ilgili hiç konuşmadığını söyleyen Belçikalı, "İyi bir teklif gelirse ve Pep'e ayrılmak istediğinizi söylerseniz bu mümkün olur ama ben hiçbir zaman ayrılmak istediğimi söylemedim." diye konuştu.

Gereğinden fazla parası olduğunu söyleyen tecrübeli orta saha, "Gereğinden fazla param var. Ama uçuk bir teklif gelirse ailemi, akrabalarımı, torunlarımı ve arkadaşlarımı da düşünmem gerekir." ifadelerini kullandı.

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