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Spor

Kevin De Bruyne'dan dev teklife ret!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, Manchester City'de forma giyen Kevin De Bruyne için dev bir teklifte bulundu. Belçikalı yıldızın, İngiltere'de kalacağı açıklandı. İşte detaylar...

25 Temmuz 2024 Perşembe 19:51 - Güncelleme:
Kevin De Bruyne'dan dev teklife ret!
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Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'dan dev bir teklif aldı.

The Mirror'ın haberine göre; Al-Ittihad yönetimi, Belçikalı yıldıza haftada 1.2 milyon euro (yıllık 62.5 milyon euro) kazanacağı bir teklif yaptı ancak De Bruyne bu teklifi kabul etmedi.

GUARDIOLA: "GİTMEYECEK"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kevin hiçbir yere gitmiyor!" ifadelerini kullanmıştı.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen 33 yaşındaki Kevin De Bruyne'nin kulübü Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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