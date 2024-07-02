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Spor

Kevin De Bruyne'den çok sert tepki: Aptal

Belçikalı futbolcu Kevin De Bruyne, EURO 2024'te 1-0 mağlup oldukları Fransa maçından sonra konuştu.

2 Temmuz 2024 Salı 01:12 - Güncelleme:
Kevin De Bruyne'den çok sert tepki: Aptal
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Belçika Milli Takımı'nda Kevin De Bruyne, EURO 2024 son 16 turunda 1-0 kaybedilen Fransa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kevin De Bruyne maçı değerlendirerek, "Yazık oldu. Bir planımız vardı ve bu planı oldukça iyi uyguladık. Kaliteleriyle topa daha fazla sahip olacaklarını biliyorduk. Çok fazla olmasa da bizim de pozisyonlarımız vardı. Onların golü gelene kadar planımız iyiydi. Sonra karşılık vermek için çok az zamanımız vardı.' dedi.

Yıldız oyuncu turnuvayı değerlendirerek, 'Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Bugün daha defansif bir pozisyonda oynadım ve takıma yardım etmek için elimden gelen her şeyi yaptım, ancak şansımı değerlendirememiş olmam utanç verici. İstediğimiz bu değildi ama favorilerden biri olmamamıza rağmen Slovakya maçında kendimizi hayal kırıklığına uğrattığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Belçika'nın altın jenerasyonunun hiçbir şey kazanamaması hakkında ne düşünüyorsun?" şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Bruyne, "Sence İspanya, Fransa, Almanya ya da İngiltere altın jenerasyona sahip değil mi? Aptal.' şeklinde cevap verdi.

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