Kevin de Bruyne'den Galler itirafı: Sıkıldım

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup beşinci haftasında Belçika, Galler'i konuk ettiği maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Belçika'ya galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi ve Kevin de Bruyne kaydederken iki oyuncu birbirinin golünde asiste de imza attı.

Ancak Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne, maç öncesi verdiği bir demeçte Galler'e karşı oynamaktan memnun olmadığını vurguladı.

Telegraph'a konuşan Belçikalı yıldız, milli takım kariyerinin neredeyse yarısının Galler'e karşı oynamakla geçtiğini söyledi.

"GALLER'E KARŞI OYNAMAKTAN SIKILDIM"



Kevin de Bruyne, Galler konusunda verdiği demeçte, "Milli takım kariyerimin yarısının Galler'e karşı oynamakla geçtiğini hissediyorum. Neden bilmiyorum ama sıkıcı. Sanıyorum 12 kez onlara karşı oynadım, hep aynı takım..." sözlerini kullandı.

Belçika son 10 yılda Galler ile 9 kez karşılaştı. İki takım arasında oynanan bu maçların tamamı resmi müsabakaydı. Belçika bu maçlardan 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.