Kevin De Bruyne'den Malick Fofana'ya tavsiye

Kevin De Bruyne, Belçikalı takım arkadaşı Malick Fofana'yı Jeremy Doku'ya benzetti ancak Lyon yıldızını daha üst seviyeye çıkması gerektiği konusunda uyardı.

Fofana, Belçika Milli Takımı'ndaki etkileyici performansının ardından Lyon antrenmanlarına geri döndü. Genç kanat oyuncusu, Dünya Kupası eleme maçında Lihtenştayn'a attığı uzatma dakikası golüyle milli takımda ilk golünü kaydetti. Bu performans, Napoli orta sahası Kevin De Bruyne'un da dikkatini çekti. De Bruyne, Fofana'nın Manchester City'den Doku'yu hatırlattığını belirterek, ikisinin de savunmacılarla bire bir mücadele etmeyi seven hızlı kanat oyuncuları olduğunu vurguladı. Ancak De Bruyne, 20 yaşındaki genç yıldıza bir uyarıda bulunarak, Doku seviyesine ulaşması için hâlâ çalışması gerektiğini belirtti; City yıldızı ise halihazırda en üst seviyede kendini kanıtlamış durumda.

Lyon, yaz transfer döneminde Fofana'yı kadroda tutarak cesur bir karar aldı. Bu sırada Georges Mikautadze Villarreal'e transfer oldu. Everton da Fofana'yı kadrosuna katmak istemişti, ancak genç oyuncu gelişimini Lyon'da sürdürmeyi tercih etti. Debüt sezonunda 20 yaşındaki oyuncu, tüm turnuvalarda 11 gol ve 6 asist kaydetti ve yeni sezona da ilk üç maçta bir gol ve bir asistle başladı. Performansı, Premier League devleri Liverpool ve Chelsea'nin de ilgisini çekti, ancak Fofana, Lyon'da kalmanın gelişimi için doğru adım olduğunu düşünüyor.

Belçika basınına konuşan De Bruyne, genç takım arkadaşı için övgü dolu ifadeler kullanırken, erken abartılmaması gerektiğini vurguladı:

"Malick, Doku'ya benziyor mu? Evet, ikisi de kanat oyuncusu, oldukça küçük ve hızlı. Tabii Jeremy bizimle beş-altı yıldır oynuyor ve Manchester City'de forma giyiyor; Lyon'un bir üst seviyesinde. Malick daha genç ve hâlâ gelişiyor."