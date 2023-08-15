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Spor

Kevin De Bruyne'den Manchester City'ye kötü haber

Manchester City'de sakatlanan Kevin de Bruyne'den takımına kötü haber geldi. Belçikalı yıldızın 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

15 Ağustos 2023 Salı 18:12 - Güncelleme:
Kevin De Bruyne'den Manchester City'ye kötü haber
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Manchester City'ye, sakatlanan Kevin de Bruyne'den kötü haber geldi. Manchester City'de sakatlanan Kevin de Bruyne'nin uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

İngiliz ekibinin Burnley ile oynadığı maçta sakatlanan Belçikalı yıldızın 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pep Guardiola, "Kevin de Bruyne'ın sakatlığı ciddi, birkaç ay sahalardan uzak olacak. Yeri doldurulamaz ama yetenekli oyuncularımız var." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki De Bruyne, Manchester City ile 9.sezonunu geçiriyor. Belçikalı yıldız, City ile 358 maça çıktı ve 96 gol, 153 asist yaptı.

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