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Spor

Kevin De Bruyne'den Suudi Arabistan açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Kevin De Bruyne, Suudi Arabistan'a transfer olasılığı hakkında açıklamalarda bulundu.

4 Haziran 2024 Salı 15:07 - Güncelleme:
Kevin De Bruyne'den Suudi Arabistan açıklaması
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Manchester City'nin yıldızı futbolcusu Kevin De Bruyne, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'a transfer olmakla ilgili konuştu.

Belçikalı yıldız, "Benim yaşımda böyle şeylere açık olmak zorundasınız. Kariyerimin sonu olabilecek bir dönemde inanılmaz bir paradan bahsediyoruz. Bunun ne anlama geldiğini düşünmelisiniz ancak ben şu anda bunu düşünmek zorunda kalmadım." dedi.

32 yaşındaki futbolcunun Manchester City ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Manchester City'de geride kalan sezonda 26 maçta süre bulan Belçikalı yıldız, 6 gol attı ve 18 asist yaptı.

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