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Spor

Kevin De Bruyne'nin ayrılık iddiaları için cevap geldi!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, adı Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan Kevin De Bruyne'nin takımda kalacağını açıkladı.

23 Temmuz 2024 Salı 11:41 - Güncelleme:
Kevin De Bruyne'nin ayrılık iddiaları için cevap geldi!
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İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk serisini yeni sezonda da sürdürmek isteyen Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, kadroyu büyük ölçüde koruyacaklarını söyledi.

Transfer yapmak istediklerini ancak kulüplerin yüksek bonservis talep ettiğini belirten Guardiola, yeni sezonda aynı kadroyla mücadele etme ihtimallerinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan takımlarının listesinde yer alan Kevin De Bruyne'nin ayrılmayacağını belirten Guardiola, "Biri ayrılacaksa bunu konuşuruz ve transferde son güne kadar şansımız var. Yeni transfer olmayacağını söylemiyorum ama aynı kadroya sahip olma ihtimalimiz yüzde 85,90 ya da 95 diye düşünüyorum." dedi.

SEZONU CHELSEA DEPLASMANINDA AÇIYOR

Premier Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Manchester City, yeni sezondaki ilk maçına Chelsea deplamanında çıkacak.

Eski yardımcısı Enzo Maresca'nın çalıştırdığı Chelsea ile Manchester City, 18 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek.

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