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Spor

Kevin Durant 51 sayıyla NBA'de sezonun rekorunu kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, yıldız oyuncusu Kevin Durant'in 51 sayı attığı Detroit Pistons maçını 116-104 kazandı.

AA13 Aralık 2021 Pazartesi 10:08 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 10:09
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NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Nets, Durant'in 51 sayı, 9 asist, 7 ribauntluk performansıyla Pistons deplasmanından galip ayrıldı.

James Harden'ın yokluğunda Nets'i sırtlayan Durant, 8 Kasım'da 50 sayı kaydeden Stephen Curry'yi geçerek sezonun en yüksek skor üreten oyuncusu oldu.

Lig sonuncusu Pistons peş peşe 12. mağlubiyetini yaşadı. Cade Cunningham 26 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Frank Jackson da 25 sayıyla Pistons'ı ayakta tutmaya çalıştı.

LAKERS, LEBRON'UN "TRİPLE DOUBLE"IYLA KAZANDI

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Los Angeles Lakers, ağırladığı Orlando Magic'i 106-94 yendi.

Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, Anthony Davis'in forma giymediği maçta 30 sayı, 11 ribaunt, 10 asist, 3 blokla kariyerinin 101'inci "triple double"ına imza attı. Russell Westbrook ve Talen Horton-Tucker ise 19'ar sayılık katkıda bulundu.

Ligin sondan 2. sırasındaki Magic'te Cole Anthony 21 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Franz Wagner 20 sayı, 7 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 97-112

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 104-116

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 84-103

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 112-97

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 111-116

Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 106-94

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