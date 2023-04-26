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Spor

Kevin Durant: Ben şampiyonluğu bir şehir için kazanmak istiyorum

Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, şampiyonluk şansları hakkında ve geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

26 Nisan 2023 Çarşamba 12:07 - Güncelleme:
Kevin Durant: Ben şampiyonluğu bir şehir için kazanmak istiyorum
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Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, uzun ömürlü bir kariyere sahip olmayı hedeflediğini söyledi.

The Ringer'dan Logan Murdock ile yaptığı röportajda Durant, oynayabildiği kadar uzun süre oynamak istediğini açıkladı:

"Artık oynayamayacak hâle gelene dek oynamak istiyorum. Şampiyonluk kazanmak tabii ki inanılmaz bir şey, ama bu bir birey olarak benim için ne anlama gelecek? Ben şampiyonluğu bir şehir için, takım arkadaşlarım için ve organizasyon için kazanmak istiyorum. Bana yalnızca daha fazla şöhret, ilgi ve yüzük mü kazandırıyor olacak?

Burada olay sadece ben değilim. Ben şampiyonluklara böyle bakıyorum. Yani bunu hep birlikte yapmak istiyorum. Takım arkadaşlarımla bu yolculuğa çıkmayı dört gözle bekliyorum."

Şu anda kariyerindeki dördüncü NBA takımında yer alan Durant, bunun alışık olduğu bir durum olduğunu ise şu şekilde belirtti:

"Çocukluğumdan beri göçebeyim. Ergenlik dönemimdeyken beş kez ev değiştirmiştik. Üç farklı ilkokula, iki farklı ortaokula ve üç tane de farklı liseye gitmiştim. Bir yıllığına Teksas'a gitmiştim, sonra taşınmıştım. Bir yıllığına Seattle'daydım, sonra yine başka yere gitmiştim. Sanki Dünya'nın tüm bölgelerini keşfetmek için doğmuşum gibi hissediyorum."

Şu anda Suns ile 2025-26 sezonu sonuna dek kontratı olan KD, ekibiyle geçtiğimiz gece Batı konferansı yarı finallerine yükselmeyi başarmıştı.

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