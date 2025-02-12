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Spor

Kevin Durant, NBA tarihine geçti

Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant, Memphis Grizzlies'e karşı alınan yenilgide bulduğu 34 sayıyla, NBA tarihinde 30 bin sayı barajını geçmeyi başardı.

Haber Merkezi12 Şubat 2025 Çarşamba 10:47 - Güncelleme:
Kevin Durant, NBA tarihine geçti
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Phoenix Suns'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, NBA tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Salı gecesi Memphis Grizzlies'e karşı oynanan maçta üçüncü çeyrekte serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla kariyerinde 30.000 sayı barajını aşan Durant, bu başarıya ulaşan tarihteki sekizinci oyuncu oldu.

Durant, Wilt Chamberlain, Michael Jordan, Kobe Bryant ve ezeli rakibi LeBron James gibi efsanelerin bulunduğu seçkin listeye adını yazdırdı. NBA'in en skorer oyuncuları listesinde şu an sekizinci sırada yer alan Durant'in önündeki oyuncular şöyle:

LeBron James - 41.623

Kareem Abdul-Jabbar - 38.387

Karl Malone - 36.928

Kobe Bryant - 33.643

Michael Jordan - 32.292

Dirk Nowitzki - 31.560

Wilt Chamberlain - 31.419

Kevin Durant - 30.008

Durant, maçı 34 sayıyla tamamlarken, 18'de 12 şut isabetiyle (4 üçlük denemesinde 3 isabet) yüksek bir yüzde yakaladı. Ayrıca sezonun en yüksek blok performansını sergileyerek beş blok yaptı, üç ribaund ve üç asist ile katkı sağladı. Ancak Durant'in üstün performansı galibiyet için yeterli olmadı; Phoenix Suns, Memphis Grizzlies'e 119-112 mağlup olarak 14 Ocak'tan bu yana ilk kez .500 galibiyet yüzdesinin altına düştü.

Suns yıldızı Durant, aktif oyuncular arasında en çok sayı atan ikinci isim konumunda. Listenin zirvesinde 41.623 sayıyla LeBron James yer alırken, Durant'in en yakın takipçisi Los Angeles Clippers'ın yıldız oyuncusu James Harden. Denver Nuggets'tan Russell Westbrook ve Golden State Warriors'tan Stephen Curry ise hâlâ ligde yer alan en skorer oyuncular arasında ilk beşte bulunuyor.

36 yaşındaki yıldız oyuncu, NBA'deki 17. sezonunda hala yüksek bir performans sergiliyor. Maç başına ortalama 26.9 sayı atan Durant, ayrıca 6.1 ribaund, 4.2 asist ve 1.3 blok ile oynuyor.

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