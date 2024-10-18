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Spor

Kevin Durant: Tek derdim daha iyi oynamak

Sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı konusunda spekülasyonlar bulunan Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant konuya ilişkin konuştu.

18 Ekim 2024 Cuma 13:34 - Güncelleme:
Kevin Durant: Tek derdim daha iyi oynamak
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Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, sözleşme uzatmasıyla ilgili spekülasyonlara değinerek bunun şu anda kendisi için bir öncelik olmadığını belirtti.

Şu anda dört yıllığı 194 milyon dolarlık sözleşmesinin üçüncü yılında bulunan 36 yaşındaki oyuncu, anlaşmasının geri kalanını oynamaya odaklandığını vurguladı:

"Bunu düşünmüyorum bile. Kalan sözleşmemi oynamaya ve takıma odaklıyım. 18 yıldır bu pozisyonda olduğum için yeterince şanslıyım ve bu yüzden işin para kısmına odaklanmıyorum. Tek derdim daha iyi olmaya ve oyunumu geliştirmeye çalışmak."

Durant, 2026-27 sezonu için 59,5 milyon dolar değerinde tek yıllık uzatma imzalama veya 123,8 milyon dolar değerinde iki yıllık bir uzatmayı kabul etmek için gelecek yaza kadar bekleme seçeneklerine sahip.

12 Temmuz'dan bu yana kontratını tek yıllık uzatma şansı için uygun olan Durant'in, bu hamleyi yapmak için Pazartesi gününe kadar vakti olacak.

Yeni takım sahibi Mat Ishbia ve genel menajer James Jones, Durant'i uzun vadede tutma arzularını dile getirmişlerdi.

Durant, önceki sezon ortalama 27,1 sayı, 6,6 ribaund ve 5 asistle Suns kadrosunun önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

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