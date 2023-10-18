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Spor

Kevin Durant: Üçümüzü aynı anda savunamazlar

Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant, takımın kendisi, Devin Booker ve Bradley Beal'dan oluşan yeni 'üç büyüğünü' hiçbir takımın 'aynı anda savunamayacağını' iddia etti.

18 Ekim 2023 Çarşamba 13:13 - Güncelleme:
Kevin Durant: Üçümüzü aynı anda savunamazlar
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Phoenix kadrosuyla karşı karşıya kalan rakip takımların karşılaşabileceği zorlukları tartışan Durant, her oyuncunun bireysel güçlü yanlarını ve sahada dikkati üzerine toplama becerilerini vurguladı:

"Savunmanın saygısını hak eden adamlarımız var. Booker potaya doğru giderken köşelerden gelen adamlar olacak. Bradley için de aynısı geçerli, sahanın farklı alanlarında benim için de böyle. Yani takımdaki herkes, birbiri için birçok fırsat yaratabilecek. Hepimizi aynı anda savunamazsınız."

İkili sıkıştırma getirebilecek birden fazla oyuncuya sahip olmanın stratejik avantajını vurgulayan Durant, rakiplerin Suns'ın hücum yeteneğiyle başa çıkma konusunda karşılaşacağı zorluklara ise şu şekilde değindi:

"Özellikle Book gibi adamlar ikili sıkıştırmaları üzerine çekebildiğinde. Ben ve Brad'in ikili sıkıştırmaları üzerimize toplamasının, uzunlara büyük sıkıntı çıkaracağını düşünüyorum. Temelde sağlam bir top oynuyoruz, çok top kaybı yapmıyoruz ve iyi ribaund topluyoruz. Şimdiye dek hücumda formdaydık."

Durant geçtiğimiz sezon Suns formasıyla sadece sekiz normal sezon maçında 29.1 sayı, 6.7 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları yakalamıştı. Beal, Washington Wizards'la düşüş yaşadığı bir sezonda 23,2 sayı, 3,9 ribaund ve 5,4 asist ortalamalarına sahipken, Booker ise sezonu 27,8 sayı, 4,5 ribaund ve 5,5 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.

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