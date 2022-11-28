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Spor

Kevin Durant ve Seth Curry şov yaptı, Brooklyn Nets kazandı

Brooklyn Nets'in Portland Trail Blazers'ı 111-97 yendiği maçta, Kevin Durant ve Seth Curry toplam 60 sayı atarak galibiyetin mimarı oldular.

28 Kasım 2022 Pazartesi 11:31 - Güncelleme:
Kevin Durant ve Seth Curry şov yaptı, Brooklyn Nets kazandı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 111-97 mağlup etti.

Nets'te Kevin Durant, 31 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Seth Curry ise kendi adına sezonun en yüksek sayısına ulaşarak 29 sayı kaydettiği karşılaşmada galibiyete önemli katkı verdi.

Portland Trail Blazers'da ise Jerami Grant'in 29 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

SONUÇLAR

NBA'e 9 maçla devam edildi. Los Angeles Clippers-Indiana Pacers: 114-100

Atlanta Hawks-Miami Heat: 98-106

Boston Celtics-Washington Wizards: 130-121

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 94-102

New York Knicks-Memphis Grizzlies: 123-127

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 103-133

Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 124-115

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 114-137

Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 111-97

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