Kevin Durant ve Seth Curry şov yaptı, Brooklyn Nets kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 111-97 mağlup etti.
Nets'te Kevin Durant, 31 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Seth Curry ise kendi adına sezonun en yüksek sayısına ulaşarak 29 sayı kaydettiği karşılaşmada galibiyete önemli katkı verdi.
Portland Trail Blazers'da ise Jerami Grant'in 29 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
SONUÇLAR
NBA'e 9 maçla devam edildi. Los Angeles Clippers-Indiana Pacers: 114-100
Atlanta Hawks-Miami Heat: 98-106
Boston Celtics-Washington Wizards: 130-121
Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 94-102
New York Knicks-Memphis Grizzlies: 123-127
Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 103-133
Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 124-115
Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 114-137
Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 111-97