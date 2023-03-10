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Spor

Kevin Durant'den kötü haber! 3 hafta yok

NBA ekiplerinde Phoenix Suns forması giyen yıldız oyuncu Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

AA10 Mart 2023 Cuma 12:10 - Güncelleme:
Kevin Durant'den kötü haber! 3 hafta yok
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Phoenix Suns'ın all-star oyuncusu Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Oklahoma City Thunder maçı öncesi ısınırken sakatlanan Durant'in sol ayak bileğinde burkulma meydana geldiği belirtildi.

Üç hafta forma giyemeyeceği ifade edilen 34 yaşındaki Durant'in durumunun sonrasında yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Durant, Brooklyn Nets'ten transfer edildikten sonra Suns ile 3 maçta görev yaptı. Tecrübeli skorer, bu sezon maç başına 29,5 sayı, 6,8 ribaunt ve 5,2 asist ortalamaları yakaladı.

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