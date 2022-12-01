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Spor

Kevin Durant'in 39 sayısı Brooklyn Nets'e üst üste üçüncü galibiyeti getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, Washington Wizards'ı 113-107 yenerek art arda üçüncü galibiyetine ulaştı.

1 Aralık 2022 Perşembe 13:22 - Güncelleme:
Kevin Durant'in 39 sayısı Brooklyn Nets'e üst üste üçüncü galibiyeti getirdi
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Kevin Durant, 39 sayı üreterek galibiyete önemli katkı sağlarken, Kyrie Irving ise 27 sayı kaydetti.

Wizards'ta Kristaps Porzingis, 27 sayı, 19 ribauntla "double-double" yaparken, Bradley Beal ve Kyle Kuzma ise 25'er sayıyla destek vermesine rağmen takımlarının son beş maçta dördüncü mağlubiyetine engel olamadı.

SONUÇLAR

NBA'e 13 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 113-85

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 108-125

Boston Celtics-Miami Heat: 134-121

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 113-107

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 103-109

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 109-101

New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 126-108

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 119-111

Denver Nuggets-Houston Rockets: 120-100

Phoenix Suns-Chicago Bulls: 132-113

Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 125-112

Sacramento Kings-Indiana Pacers: 137-114

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 128-109

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