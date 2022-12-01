Kevin Durant'in 39 sayısı Brooklyn Nets'e üst üste üçüncü galibiyeti getirdi

Kevin Durant, 39 sayı üreterek galibiyete önemli katkı sağlarken, Kyrie Irving ise 27 sayı kaydetti.
Wizards'ta Kristaps Porzingis, 27 sayı, 19 ribauntla "double-double" yaparken, Bradley Beal ve Kyle Kuzma ise 25'er sayıyla destek vermesine rağmen takımlarının son beş maçta dördüncü mağlubiyetine engel olamadı.
NBA'e 13 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 113-85
Orlando Magic-Atlanta Hawks: 108-125
Boston Celtics-Miami Heat: 134-121
Brooklyn Nets-Washington Wizards: 113-107
New York Knicks-Milwaukee Bucks: 103-109
Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 109-101
New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 126-108
Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 119-111
Denver Nuggets-Houston Rockets: 120-100
Phoenix Suns-Chicago Bulls: 132-113
Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 125-112
Sacramento Kings-Indiana Pacers: 137-114
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 128-109