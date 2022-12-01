Kevin Durant'in 39 sayısı Brooklyn Nets'e üst üste üçüncü galibiyeti getirdi

Kevin Durant, 39 sayı üreterek galibiyete önemli katkı sağlarken, Kyrie Irving ise 27 sayı kaydetti.

Wizards'ta Kristaps Porzingis, 27 sayı, 19 ribauntla "double-double" yaparken, Bradley Beal ve Kyle Kuzma ise 25'er sayıyla destek vermesine rağmen takımlarının son beş maçta dördüncü mağlubiyetine engel olamadı.

SONUÇLAR

NBA'e 13 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 113-85

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 108-125

Boston Celtics-Miami Heat: 134-121

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 113-107

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 103-109

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 109-101

New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 126-108

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 119-111

Denver Nuggets-Houston Rockets: 120-100

Phoenix Suns-Chicago Bulls: 132-113

Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 125-112

Sacramento Kings-Indiana Pacers: 137-114

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 128-109