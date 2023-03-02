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Spor

Kevin Durant'in Phoenix Suns kariyeri galibiyetle başladı

Phoenix Suns, yeni transferi Kevin Durant'in forma giydiği ilk maçta Charlotte Hornets'ı 105-91 mağlup etti.

2 Mart 2023 Perşembe 10:28 - Güncelleme:
Kevin Durant'in Phoenix Suns kariyeri galibiyetle başladı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, yıldız oyuncu Kevin Durant'in forma giydiği ilk maçta Charlotte Hornets'ı 105-91 yendi.

Brooklyn Nets'ten takas edilen Durant, Suns formasıyla Hornets deplasmanında çıktığı ilk karşılaşmada 23 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 2 blok üreterek sezonun 34. galibiyetine katkı sağladı.

Batı Konferansı 4'üncüsü Suns'ta Devin Booker 37 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, Deandre Ayton ise 16 sayı, 16 ribauntla mücadele etti.

Beş maç sonra kaybederek 44. yenilgisini yaşayan Hornets'ta Kelly Oubre Jr 26, Terry Rozier 20 ve Gordon Hayward 15 sayı kaydetti.

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