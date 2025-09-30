İSTANBUL 21°C / 12°C
30 Eylül 2025 Salı
Spor

Kevin Durant'ten sözleşme açıklaması

Phoenix Suns'tan yapılan büyük takasla Houston Rockets'a katılan yıldız oyuncu Kevin Durant sözleşmesini uzatma niyetinde olduğunu açıkladı.

30 Eylül 2025 Salı 15:33
Kevin Durant'ten sözleşme açıklaması
Houston Rockets süperstarı Kevin Durant, sözleşmesini uzatma niyetinde olduğunu açıkladı.

Phoenix Suns'tan yapılan büyük takasla yaz döneminde Houston'a katılan Durant, kontratının son yılına girerken medya günü konuşmasında, "Burada sözleşme uzatacağımı düşünüyorum. Bunun ne zaman olacağını kesin olarak söyleyemem ama gerçekleşeceğine inanıyorum" dedi.

37. yaş gününde konuşan Durant, bu sezon için 54,7 milyon dolar kazanacak. İki yıllık 122 milyon dolarlık maksimum kontrat imzalama hakkı bulunuyor. Rockets genel menajeri Rafael Stone ise uzatma görüşmeleri hakkında yorum yapmadı.

Durant, "Organizasyon içinde daha önce birlikte çalıştığım kişiler var. Buraya gelmek bu yüzden doğal hissettirdi. İlk kez Rockets forması giymek güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

Başantrenör Ime Udoka yönetiminde geçtiğimiz sezon Batı Konferansı'nda ikinci sırayı alan Houston'ın gelişiminden etkilendiğini söyleyen Durant, 19. NBA sezonunda beşinci farklı takımının formasını giyecek. Geçen sezon 62 maçta 26,6 sayı, 6,0 ribaund, 4,2 asist, 1,2 blok ve 0,8 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

