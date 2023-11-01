Kevin Garnett, LeBron James'in geleceği hakkında tahminde bulundu

Eski NBA süperstarı Kevin Garnett, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in NBA'de "dört veya beş yıl daha" oynayabileceğini öne sürdü.

Garnett, Aralık ayında 39 yaşına girecek olan ve NBA'de 21. sezonuna başlayan LeBron'un hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden oynamaya devam etmesi üzerine, ligdeki geleceğine dair bir tahminde bulundu.

LeBron'un performansını üst düzeyde sürdürebilme konusundaki dikkat çekici becerisini göz önüne alan KG, James'in istediği takdirde dört ya da beş sezon daha oynamaya devam edebileceğini iddia etti:

"Arzusu, sağlığıyla ve kendine yaptığı yatırımla örtüşüyor. Hiç şaşırmıyorum. Yaşlandığınızda daha da çok çalışmanız gerekir, yani yalnızca 29 dakika forma giyip halen sahadaki en iyi oyuncu olabilmesi beni hiç şaşırtmıyor. Eğer çok isterse, önünde 4-5 yılı daha olabilir.

Önemli olan ne kadar süre daha oynamak istediği. Ve onun yeni motivasyonu, aslında oğlu Bronny. İki yıl daha kalıp Bronny'yi de takımda dahil edebilir."

James, geçmişte birden fazla kez oğlu Bronny James ile aynı takımda oynama arzusunu dile getirmişti.