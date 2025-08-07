İSTANBUL 30°C / 24°C
Spor

Kevin Love'ın gözü Los Angeles takımlarında

NBA yazarı Brett Siegel'ın haberine göre, 36 yaşındaki deneyimli oyuncu Kevin Love kariyerine Los Angeles takımlarında devam etmek istiyor.

7 Ağustos 2025 Perşembe 13:29
Kevin Love'ın gözü Los Angeles takımlarında
NBA yazarı Brett Siegel'ın haberine göre, tecrübeli forvet Kevin Love, kariyerinin sonraki durağı için Los Angeles'ı tercih etmek istiyor.

Lig kaynakları, Love'ın Lakers ya da Clippers gibi L.A. takımlarında oynamaya sıcak baktığını belirtiyor. Daha önce New York Knicks ile adı anılsa da, bu söylentilerin fazla abartılmış olabileceği ifade ediliyor.

Şu aşamada Knicks'in Love'ı aktif şekilde takip ettiğine dair somut bir işaret yok. Aksine, kulislerde Los Angeles ihtimali daha çok dillendiriliyor.

Love, kariyerinde Cavaliers, Timberwolves ve Heat formalarıyla 17 sezon geçirdi. Toplam 952 normal sezon maçında 16.2 sayı, 10.0 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakaladı.

5 kez All-Star seçilen oyuncu, 1 kez NBA şampiyonluğu ve 1 kez de En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü kazandı.

Popüler Haberler
