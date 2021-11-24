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Spor

Kevin N'Koudou Ajax maçında ilk 11'de sahada

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile mücadele eden Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou 73 gün aranın ardından ilk 11'de sahaya çıktı.

24 Kasım 2021 Çarşamba 21:23 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 21:28
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Ajax karşısında ilk 11'de şans bulan Kevin N'Koudou, 73 gün sonra bu fırsatı yakaladı.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan N'Koudou, son olarak Beşiktaş'ın 11 Eylül'de Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı.

N'Koudou, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 7, Avrupa'da ise 4 karşılaşmada forma giyemedi.

Siyah-beyazlı futbolcu, sakatlığı sonrası Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.

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