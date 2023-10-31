Anderson Talisca ve Kevin N'Koudou ayın oyuncusu ödülüne aday

Suudi Arabistan Ligi'nde ekim ayının en iyilerine verilecek ödüller için listeler belli oldu.

Damak FC'de kariyerini sürdüren Kevin N'Koudou, ekim ayının en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Kevin N'Koudou'nun yanı sıra Sergej Milinkovic-Savic ve Lucas Zelarayan diğer adaylar oldu.

Ekim ayının en iyi teknik direktörü için açıklanan listede Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus yer aldı.

Listede yer alan diğer isimse Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic oldu.