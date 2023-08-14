Beşiktaş ile sözleşmesi bitiminin ardından takımdan ayrılan Kevin N'Koudou'nun yeni adresi belli oluyor.

Fransız medyasında yer alan habere göre; Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Damac FC, Kevin N'Koudou ile yaptığı görüşmelerde sona geldi.

Suudi ekibinin Kamerunlu oyuncuyu Suudi Arabistan'a davet ettiği belirtilen haberde N'Koudou'nun kısa süre içerisinde Arabistan'da olacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezon 22 karşılaşmaya çıkan N'Koudou 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.