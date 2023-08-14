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Spor

Kevin N'Koudou'nun yeni adresi belli oluyor

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Damac FC, Beşiktaş'tan ayrılan Kevin N'Koudou'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 18:23 - Güncelleme:
Kevin N'Koudou'nun yeni adresi belli oluyor
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Beşiktaş ile sözleşmesi bitiminin ardından takımdan ayrılan Kevin N'Koudou'nun yeni adresi belli oluyor.

Fransız medyasında yer alan habere göre; Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Damac FC, Kevin N'Koudou ile yaptığı görüşmelerde sona geldi.

Suudi ekibinin Kamerunlu oyuncuyu Suudi Arabistan'a davet ettiği belirtilen haberde N'Koudou'nun kısa süre içerisinde Arabistan'da olacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezon 22 karşılaşmaya çıkan N'Koudou 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

  • Damac FC
  • Suudi Arabistan Ligi
  • Kevin NKoudou

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