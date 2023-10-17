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Spor

Kevin Porter Jr. hapis cezası ile karşı karşıya!

Şu anda serbest oyuncu konumunda bulunan ve en son Houston Rockets forması giyen ABD'li basketbolcu Kevin Porter Jr.'ın 7 yıllık hapis cezası alabileceği belirtildi.

17 Ekim 2023 Salı 14:02 - Güncelleme:
Kevin Porter Jr. hapis cezası ile karşı karşıya!
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Serbest oyuncu Kevin Porter Jr.'ın yedi yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Aile içi şiddet davasının ardından Houston Rockets'ın yollarını ayırdığı Porter Jr.'ın hukuk mücadelesi devam ederken, genç oyuncu için durum daha da vahimleşme tehlikesiyle karşı karşıya.

The New York Post'ta durumla ilgili yakın zamanda yayınlanan bir güncellemede, 23 yaşındaki oyuncunun yedi yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olabileceği ortaya çıktı:

"Tam adı Bryan Kevin Porter Jr. olan profesyonel oyuncu hâlâ ikinci derece boğma ve üçüncü derece saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya. Boğma suçundan hüküm giymesi halinde yine de en fazla yedi yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak."

"Manhattan Bölge Savcılığı, Porter'ın danışmanlık alması şartıyla üçüncü derece daha düşük saldırı suçlamasıyla ilgili bir savunma anlaşması teklif etti, ancak teklif reddedildi. Teksas'ta yaşayan Porter, 75.000 dolar kefalet karşılığında serbest kaldı."

Eski kız arkadaşı olan WNBA oyuncusu Kysre Gondrezick'in boyun yaralanmalarının Porter Jr.'dan kaynaklanmadığının ortaya çıkmasının ardından davadaki bazı suçlamalar düşmüş olsa da, hapis cezasını tamamen ortadan kaldıracak bir savunma anlaşmasını reddeden Porter Jr.'ın mahkemede şansını denemek istediği düşünülüyor.

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