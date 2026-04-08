Kevin Porter Jr'dan kötü haber! Sezonu kapadı

Milwaukee Bucks forması giyen Kevin Porter Jr., sağ dizinden geçirdiği artroskopik operasyonun ardından sezonu kapattı.

Bucks kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, Porter'ın salı günü Vail, Colorado'da ameliyat edildiği ve operasyonun The Steadman Clinic'ten Dr. Tom Hackett tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Milwaukee başantrenörü Doc Rivers, oyuncunun sakatlık sürecine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Rivers, Porter'ın yaşadığı problemin sezonun henüz başında ortaya çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Her şey sezonun ilk maçının sekizinci dakikasında başladı. Genel performansına baktığınızda gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi. Hatta daha da iyi bir sezon geçirebilirdi ama sakatlık, ilk maçın sekizinci dakikasında onu yakaladı ve o noktadan sonra hiçbir zaman tam anlamıyla toparlanamadı."

25 yaşındaki guard, son olarak 17 Mart tarihinde forma giymişti. Porter, bu sezon çıktığı 38 maçta 17.4 sayı, 7.4 asist ve 5.2 ribaund ortalamalarıyla oynayarak takımına önemli katkı sağladı.

Rivers ayrıca Porter ile arasında geçen bir diyaloğu da paylaşarak oyuncusunun yaşadığı hayal kırıklığını gözler önüne serdi. Deneyimli koç, Porter'ın pazar günü kendisine "Koç, seni hayal kırıklığına uğrattım" dediğini aktarırken, bu sözlere şu şekilde karşılık verdiğini belirtti: "Hayır, sorun yok. Sen sadece sakatlandın. Bu oyunun bir parçası ve böyle şeyler olur."