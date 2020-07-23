İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2020 Perşembe / 2 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8471
  • EURO
    7,9583
  • ALTIN
    416.258
  • BIST100
    119031
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kevin-Prince Boateng Beşiktaş'tan ayrıldı
Spor

Kevin-Prince Boateng Beşiktaş'tan ayrıldı

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng Beşiktaş antrenmanına katılmadı ve takımla vedalaştı.

23 Temmuz 2020 Perşembe 20:05 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 20:05
ABONE OL

Beşiktaş'ta Karius, Rebocho ve Ruiz'in ardından bir isim daha kulübe veda etti.

Fiorentina'dan kiralanan Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlılarla yollarını ayırdı.

Son kez idmana çıkan tecrübeli oyuncu, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

"EMEKLERİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

YAPILAN AÇIKLAMA:

"Kevin-Prince Boateng, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.