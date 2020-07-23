Beşiktaş'ta Karius, Rebocho ve Ruiz'in ardından bir isim daha kulübe veda etti.
Fiorentina'dan kiralanan Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlılarla yollarını ayırdı.
Son kez idmana çıkan tecrübeli oyuncu, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
"Kevin-Prince Boateng, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler."
Kevin-Prince Boateng, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 23, 2020
Emeklerin için teşekkürler @KPBofficial �� #Deligibiseverim pic.twitter.com/ekUkWaroNh