23 Temmuz 2020 Perşembe 20:05 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 20:05

Beşiktaş'ta Karius, Rebocho ve Ruiz'in ardından bir isim daha kulübe veda etti.

Fiorentina'dan kiralanan Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlılarla yollarını ayırdı.

Son kez idmana çıkan tecrübeli oyuncu, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

"EMEKLERİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

YAPILAN AÇIKLAMA:

"Kevin-Prince Boateng, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler."