İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9391
  • EURO
    7,5451
  • ALTIN
    375.344
  • BIST100
    98179.8
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kevin Prince Boateng: ''Çıdırmama az kaldı!''
Spor

Kevin Prince Boateng: ''Çıdırmama az kaldı!''

17 Nisan 2020 Cuma 23:50 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 23:50
ABONE OL

Beşiktaş'ın yıldızları Kevin Prince Boateng ve Loris Karius, Bild'e konuştu.

Boateng, "İyiyim. Çalışıyorum. Şakalar, espriler, çılgın şeyler yapıyorum. Ancak, gerçekten çıldırmama az kaldı. Her şey çok negatif ama illaki pozitif bir şeyler bulunabilir." ifadelerini kullandı.

Boateng, eşi Melissa ve 6 yaşındaki oğlu Maddox ile birlikte İstanbul'da otelde kaldıklarını ancak ilk fırsatta Milano'daki evlerine özel uçaklarına geldiklerini aktardı.

"FRANKFURT'U UNUTAMIYOR"

Loris Karius ise takım arkadaşı Boateng ile aralarındaki arkadaşlığa dair gelen soruya, "Kevin İstanbul'dayken bol bol konuşuyorduk. Burada iyi iş çıkarıyordu. Ne zaman geçmişten yana konuşsak, Frankfurt'u anlatıyor. Frankfurt'u çok sevmiş ve unutamamış. Kariyerini en eğlenceli, en güzel zamanlarıymış." cevabını verdi.

Katı atık fabrikasında alevler yükseldi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.