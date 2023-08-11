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Spor

Kevin Prince Boateng kramponlarını astı

36 yaşındaki Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng futbolu bıraktığını açıkladı. Başarılı eski futbolcu kariyerinde toplam 520 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu toplam 76 gol 56 asist kaydetti.

11 Ağustos 2023 Cuma 21:11 - Güncelleme:
Kevin Prince Boateng kramponlarını astı
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36 yaşındaki Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng, kramponlarını astı.

2019-2020 sezonunda Beşiktaş forması giyen Boateng sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seni çok seviyorum. Her şey için teşekkürler futbol" ifadelerini kullandı.

Ganalı yıldız, Barcelona, Milan, Tottenham, Borussia Dortmund, Schalke 04, Fiorentina, Sassuolo, Frankfurt ve Beşiktaş formalarını giydi.

Kariyerinde toplam 520 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu toplam 76 gol 56 asist kaydetti.

Kevin Prince Boateng, Gana Milli Takımı ile de 15 maça çıktı ve 2 gol attı.

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