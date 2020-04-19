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Spor

Kevin-Prince Boateng: ''Sadece Milan'a dönmek istiyorum!''

Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki Boateng Milan'a geri dönmek istediğini belirtti.

19 Nisan 2020 Pazar 20:24 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 20:24
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Beşiktaş'ın Fioentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki Kevin-Prince Boateng Milan'a dönmek istediğini belirtti. 2010-2013 yılları arasında Milan'da forma giyen Boateng, takımıyla 2011 yılında da Serie A'yı kazanmıştı.

MILAN'A DÖNMEK İSTERİM

Boateng Milan için itirafında; "Berlin Olimpiyat Stadı'nın ortasında alkışlanarak kariyerimi tamamlamayı hedefliyorum ama bana nereye geri dönmek istersin derseniz, Milan derim. Sadece oraya dönmeyi istiyorum." dedi.

HERTHA'DA BIRAKACAĞIM

Boateng yaptığı açıklamada; "Kariyerimi Hertha Berlin'de bitirmek istiyorum. Her şey orada başlamıştı." dedi. Boateng Hertha transferi için; "Klinsmann mesajımı yanıtsız bıraktı. Basit bir şekilde Mario Götze ve Julian Draxler'i arayıp 'Burada yeni bir şey kuracağız' diyecektim. Planım buydu: Hertha Berlin'i yeniden ilgi çekici bir takım yapmak." dedi.


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