Kevin Prince Boateng: Yalan söyledim

Geçtiğimiz aylarda futbol hayatına nokta koyan Kevin Prince Boateng, eski futbolcu Rio Ferdinand'ın sunduğu Five Podcast programına konuk oldu.

Yıldız futbolcu, konuşması sırasında Barcelona'ya transfer olabilmesi için ufak bir yalan söylediğini de itiraf etti.

Dünyanın en iyi futbolcusu sorusuna yanlış cevaplar verdiğini söyleyen Boateng, "İnsanlar bana dünyanın en iyi oyuncusunun kim olduğunu sorduklarında hep 'Messi' diye cevap vermek zorunda kaldım. Bu benim en büyük yalanlarımdan biriydi. Çünkü her zaman doğruyu söylemeyi severim. Ama ben Camp Nou'da oynayabilmek için bu konuda yalan söylemek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Messi ile arasındaki konuşmayı anlatan Boateng, "Messi bana İtalya'da gol atmanın ne kadar zor olduğunu sordu. Çünkü o sırada Cristiano Ronaldo da oradaydı. Ben ona bunun çok zor olduğunu söyledim. Cristiano üç yıl boyunca İtalya'da her maçta gol atıyordu. Messi bunu takdir etmiş olmalı.' şeklinde konuştu.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Ganalı oyuncu kariyerinde 520 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 76 gol kaydeden Boateng 56'da asist yaptı.