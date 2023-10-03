İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2023 Salı / 19 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5128
  • EURO
    28,8707
  • ALTIN
    1613.14
  • BIST100
    8513.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kevin Prince Boateng: Yalan söyledim

Bir dönem Barcelona forması giyen Kevin Prince Boateng, Barcelona'ya transferi için ufak bir yalan söylediğini belirten açıklamada bulundu.

3 Ekim 2023 Salı 19:40 - Güncelleme:
Kevin Prince Boateng: Yalan söyledim
ABONE OL

Geçtiğimiz aylarda futbol hayatına nokta koyan Kevin Prince Boateng, eski futbolcu Rio Ferdinand'ın sunduğu Five Podcast programına konuk oldu.

Yıldız futbolcu, konuşması sırasında Barcelona'ya transfer olabilmesi için ufak bir yalan söylediğini de itiraf etti.

Dünyanın en iyi futbolcusu sorusuna yanlış cevaplar verdiğini söyleyen Boateng, "İnsanlar bana dünyanın en iyi oyuncusunun kim olduğunu sorduklarında hep 'Messi' diye cevap vermek zorunda kaldım. Bu benim en büyük yalanlarımdan biriydi. Çünkü her zaman doğruyu söylemeyi severim. Ama ben Camp Nou'da oynayabilmek için bu konuda yalan söylemek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Messi ile arasındaki konuşmayı anlatan Boateng, "Messi bana İtalya'da gol atmanın ne kadar zor olduğunu sordu. Çünkü o sırada Cristiano Ronaldo da oradaydı. Ben ona bunun çok zor olduğunu söyledim. Cristiano üç yıl boyunca İtalya'da her maçta gol atıyordu. Messi bunu takdir etmiş olmalı.' şeklinde konuştu.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Ganalı oyuncu kariyerinde 520 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 76 gol kaydeden Boateng 56'da asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.