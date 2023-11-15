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Spor

Kevin Prince Boateng'den Balotelli itirafı!

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın formasını da giymiş olan Kevin Prince Boateng, Adana Demirspor formasını giyen Mario Balotelli için Ballon d'Or itirafında bulundu.

15 Kasım 2023 Çarşamba 22:44 - Güncelleme:
Kevin Prince Boateng'den Balotelli itirafı!
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Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş olmak üzere Barcelona, Milan, Tottenham formaları da giyen eski futbolcu Kevin Prince Boateng, İtalyan televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Milanlı oyuncu Rafael Leao'nun Balotelli ile kıyaslanması hakkında konuşan Boateng, 'Leao çok iyi ama Mario başka bir seviyeydi. Balotelli ile oynadım, işi ciddiye aldığında neler yapabileceğini biliyorum. Herkes bunu uzun süre sürdüremez ama formda olduğu dönemlerde dünyanın en iyi 5 forvetinden biriydi. Ibrahimovic'in kalitesine yaklaşan tek kişi Balotelli'ydi.' dedi.

'3 KEZ BALLON D'OR KAZANABİLİRDİ'

Boateng ayrıca Balotelli için, 'Bence o üç kez Ballon d'Or kazanabilirdi. Ancak her gün onu doğru yöne yönlendirecek benim gibi birine ihtiyacı vardı.' ifadelerini kullandı.

DE ZERBI PİŞMANLIĞI

Boateng ayrıca, 2018-19 sezonunda Sassuolo'da görev yapan teknik adam Roberto De Zerbi ile geçirdiği zamanın çok kısa olması da dahil olmak üzere bazı pişmanlıklar yaşadığını da açıkladı.

İtalyan teknik adam hakkında övgü dolu yorumlarda bulunan Boateng, '10-12 yıl önce De Zerbi'ye sahip olsaydım futbol farklı olurdu. Önümüzdeki 20-30 yılın en iyi teknik direktörü olacağını düşünüyorum. Yedek kaleciden forvete kadar birlikte çalıştığı her oyuncuyu geliştirmeyi başardı.' yorumunu yaptı.

'PEP GUARDIOLA'DAN DAHA İYİ'

De Zerbi ile Guardiola'yı kıyaslayan Boateng sözlerini, "De Zerbi önümüzdeki 20-30 yıla damga vuracak. Bence şu anda Pep Guardiola'dan bile daha iyi." şeklinde noktaladı.

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