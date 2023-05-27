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Spor

Kevin Punter paylaşılamıyor

Bu sezon verdiği performansla transferin gözdesi haline gelen ve Partizan ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kevin Punter, şu anda hiçbir kulüp ile görüşmeme kararı aldı. Olympiakos Koçu Ergin Ataman'ın da yıldız oyuncuyu kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 17:42 - Güncelleme:
Kevin Punter paylaşılamıyor
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Partizan'la olan sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Kevin Punter, daha şimdiden transferin gözdesi haline gelmiş durumda.

Özellikle Yunanistan basınında Panathinaikos koçu Ergin Ataman'ın Punter'ı kadrosuna katmak istediğine dair bazı dedikodular yer alıyor.

Yıldız oyuncunun menajeri Haris Papadopoulos, "Kevin bana 2022-23 sezonu resmi olarak bitene kadar hiçbir transfer görüşmesi yapmamamı istedi. Bildiğiniz üzere Adriyatik Ligi'nde Playofflar devam ediyor ve Partizan, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri. Bu sebeple sezon bitene kadar hiçbir transfer görüşmesinin parçası olmayacağız. Kevin'la geleceğine dair sezon bittikten sonra oturup konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Bu sezon toplam 37 EuroLeague karşılaşmasında süre bulan Kevin Punter, maç başına 16.1 sayı, 2.1 ribaund ve 2.5 asist gibi dikkat çekici ortalamalarla mücadele etti. Punter, ayrıca bu sezon EuroLeague'in en iyi ikinci beşine seçildi.

  • Kevin Punter
  • Partizan
  • Basketbol

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