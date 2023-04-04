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Spor

Kevin Rodrigues Müslüman oldu!

Adana Demirspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Kevin Rodrigues'in Müslüman olduğu öğrenildi.

4 Nisan 2023 Salı 11:56 - Güncelleme:
Kevin Rodrigues Müslüman oldu!
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İslamiyet'i seçen sporcular arasına bir isim daha katıldı. Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Kevin Rodrigues'in Müslüman olduğu kaydedildi.

Ajansspor'un aktardığına göre Portekizli sol bek, aldığı kararı yakın çevresiyle paylaştı ve bu tercihinden ötürü son derece mutlu olduğunu söyledi.

Rodrigues'in Galatasaray ile oynanan maç öncesi ellerini açarak dua ettiği görülmüştü.

Kariyerinde daha önce Toulouse, Dijon, Real Sociedad, Leganes, Eibar ve Rayo Vallecano takımlarında forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, Adana Demirspor formayla 24'ü Süper Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 25 maçta oynadı. Portekizli savunmacı 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Adana Demirspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kevin Rodrigues'in Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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