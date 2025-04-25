Keylor Navas'tan Barcelona itirafı: Beni istediler ama...

Futbol dünyasını şaşırtan bir transfer hikayesi daha ortaya çıktı Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas, Barcelona'nın Marc-André ter Stegen'in sakatlığı döneminde kendisiyle temas kurduğunu açıkladı.

Ancak 37 yaşındaki deneyimli kaleci, Real Madrid'e olan bağlılığını net bir şekilde dile getirdi.

Navas, bir röportajında "Adımın Barcelona'yla anılması gurur vericiydi. Uzun yıllar rakip olarak gördüğüm bir takımdan ilgi görmek özel bir duygu" ifadelerini kullandı. Ancak Kosta Rikalı yıldız, bu ilginin somut bir teklife dönüşmediğini ve her şeyin çok farklı gelişebileceğini ima etti.

Navas'ın açıklamalarındaki en çarpıcı kısım ise şu oldu:

"Eğer Barcelona yerine Florentino Perez bana ulaşsaydı, gerekirse Madrid'e geri dönerdim." Bu sözler, Navas'ın 2014-2019 yılları arasında forma giydiği Real Madrid'e olan derin bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.