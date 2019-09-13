27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6759
  • 6,3054
  • 274.738
  • 102684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Khabib Nurmagomedov, Putin ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağıstan’da Müslüman karma dövüş sporcusu Khabib Nurmagomedov ile bir araya geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’ne bir dizi programa katılmak üzere gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Müslüman karma dövüş sporcusu Khabib Nurmagomedov ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

“Müsabakayı izledim ama daha filmini izlemedim”

Gerçekleşen görüşmede Khabib Nurmagomedov’un babası ve antrenörü Abdulmanap Nurmagomedov ve Dağıstan Devlet Başkanı Vladimir Vasiliev de yer aldı. Görüşmede Nurmagomedov’u defalarca kez tebrik eden Putin, boksörün filminin yapılması gerektiğini kastederek, “Khabib’in müsabakasını izledim ama daha filmini izleyemedim” dedi.

Müslümanlar tarafından kahraman ilan edilmişti

UFC hafif siklet unvan maçı öncesi İrlandalı dövüşçü Conor McGregor tarafından Müslüman olduğu gerekçesiyle hakarete uğrayan ama müsabakada Conor McGregor’a ringi dar eden Khabib Nurmagomedov tüm dünyada Müslümanlar tarafından kahraman ilan edilmişti. Nurmagomedov geçtiğimiz hafta ABD'li rakibi Dustin Poirier'i yenerek unvanını korumuştu.

(İHA)

Kazaya davetiye çıkardılar...Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına sınav operasyonu

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına sınav operasyonu

Muriqi'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi var mı? Ortaya çıktı

Muriqi'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi var mı? Ortaya çıktı

Faize ikinci darbe geldi, sıra özel bankalarda

Faize ikinci darbe geldi, sıra özel bankalarda

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

İmamoğlu'ndan yöneticilerine 'huzur hakkı' adı altında ballı maaş

İmamoğlu'ndan yöneticilerine 'huzur hakkı' adı altında ballı maaş

Her sabah 11 Haziran sanarak uyanıyor

Her sabah 11 Haziran sanarak uyanıyor

Tırları durdurdu sivil imama bilgi verdi

Tırları durdurdu sivil imama bilgi verdi

Buraya taşınanlara 25 bin avro ödenecek!

Buraya taşınanlara 25 bin avro ödenecek!
 

POPÜLER HABERLER

Kara´dan kaçamadılar

Kara´dan kaçamadılar

Beylikdüzü'nde okul servis aracı takla attı

Beylikdüzü'nde okul servis aracı takla attı

Son aşamaya gelindi! Turizme kazandırılıyor

Son aşamaya gelindi! Turizme kazandırılıyor

iPhone'un kamerası sosyal medyanın diline düştü

iPhone'un kamerası sosyal medyanın diline düştü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA