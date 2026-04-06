  • Khabib Nurmagomedov, Real Madrid antrenmanını ziyaret etti! Arda Güler ile selamlaştı
Khabib Nurmagomedov, Real Madrid antrenmanını ziyaret etti! Arda Güler ile selamlaştı

Eski UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov, Real Madrid'in Valdebebas'taki antrenman tesislerini ziyaret etti. Yıldız isim, Arda Güler ve Brahim Diaz başta olmak üzere birçok oyuncuyla samimi şekilde selamlaştı. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ6 Nisan 2026 Pazartesi 11:35
Eski UFC hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov, İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Real Madrid'in Valdebebas antrenman tesislerini ziyaret etti.

Dağıstanlı efsane dövüşçü, takımın antrenmanını yakından izleme fırsatı bulurken, Türk yıldız Arda Güler ve Faslı futbolcu Brahim Diaz'ın da aralarında yer aldığı pek çok oyuncuyla sıcak bir şekilde selamlaştı.

Khabib oyunculara "Selamün aleyküm" derken, Arda ile Diaz'ın "Aleyküm selam" şeklinde karşılık verdiği görüldü.

