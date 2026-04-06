Eski UFC hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov, İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Real Madrid'in Valdebebas antrenman tesislerini ziyaret etti.

Dağıstanlı efsane dövüşçü, takımın antrenmanını yakından izleme fırsatı bulurken, Türk yıldız Arda Güler ve Faslı futbolcu Brahim Diaz'ın da aralarında yer aldığı pek çok oyuncuyla sıcak bir şekilde selamlaştı.

Khabib oyunculara "Selamün aleyküm" derken, Arda ile Diaz'ın "Aleyküm selam" şeklinde karşılık verdiği görüldü.