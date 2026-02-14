İSTANBUL 16°C / 12°C
Spor

Khephren Thuram, Inter maçında yok!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus'un başarılı orta sahası Khephren Thuram sakatlığı nedeniyle Inter maçının kadrosunda yer almadı.

HABER MERKEZİ14 Şubat 2026 Cumartesi 14:49 - Güncelleme:
Khephren Thuram, Inter maçında yok!
ABONE OL

Serie A'da Inter ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Juventus'ta bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Luciano Spalletti'nin ekibinde sakatlığı bulunan Fransız orta saha oyuncusu Khephren Thuram, Inter maçının kadrosunda yer almadı.

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Juventus, Inter maçının ardından salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanına konuk olacak.

GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

İtalyan basınında yer alan haberde, Thuram'ın sakatlığının ardından sahalara geri dönüş tarihinin bilinmediği kaydedildi. 24 yaşındaki futbolcunun durumunun Galatasaray karşılaşması veya ligdeki bir sonraki maç haftasında değerlendirilebileceği yazıldı.

Juventus forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Thuram, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

