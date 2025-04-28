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Spor

Khvicha Kvaratskhelia: Bu yüzden buraya gelmeye karar verdim

Paris Saint-Germain'in devre arası transfer döneminde Napoli'den kadrosuna kattığı Khvicha Kvaratskhelia, transferine dair açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi28 Nisan 2025 Pazartesi 20:37 - Güncelleme:
Khvicha Kvaratskhelia: Bu yüzden buraya gelmeye karar verdim
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Paris Saint-Germain'in devre arası transfer döneminde Napoli'den kadrosuna kattığı Khvicha Kvaratskhelia, transferine dair açıklamalarda bulundu.

Napoli'den ayrılma kararı ve Paris Saint-Germain tercihiyle ilgili konuşan Gürcü yıldız, "Luis Enrique, Luis Campos ve başkanla konuştum. Onların burada oynamamı istemeleri kararımda en belirleyici faktör oldu. Kulübün beni gerçekten çok istediğini anladım. Bu yüzden buraya gelmeye karar verdim. Ayrıca burada harika futbolcuların olması ve onlarla birlikte her şeyi kazanmanın mümkün olması da önemli bir etken oldu." dedi.

Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia için devre arası transfer döneminde Napoli'ye 70 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Napoli'den PSG'ye transferinin ardından Fransız temsilcisinde 21 maçta sahaya çıkan Kvaratskhelia, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

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