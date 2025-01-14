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Spor

Khvicha Kvaratskhelia, Fransız devi ile anlaştı

Fransız devi Paris Saint-Germain, Napoli forması giyen Khvicha Kvaratskhelia ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

Haber Merkezi14 Ocak 2025 Salı 09:24 - Güncelleme:
Khvicha Kvaratskhelia, Fransız devi ile anlaştı
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Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı.

Dış basındaki habere göre; Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia transferi için Napoli ile 70 milyon euro artı bonus maddeler karşılığında anlaştı.

MAAŞI 5'E KATLANACAK

Kvaratskhelia ile PSG arasında 5 yıllık bir sözleşme için anlaşma sağlandı.

Habere göre; PSG ile Napoli transfer için anlaşırsa, Kvaratskhelia yeni kulübünde mevcut maaşının 4-5 katını kazanacak.

Napoli'de bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

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